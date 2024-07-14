شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مشروعا صمن فعاليات الأولمبياد السادس لعلوم الحاسب والمعلوماتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء الأولمبياد السادس لقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بعلوم الحاسب والمعلوماتية والذكاء الاصطناعى.

وصرح الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا أن هذا الأولمبياد يتم تنظيمه تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، وذلك بالتعاون مع جامعة دمياط، ويأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن السعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة قابلة للتطبيق ولها القدرة على مواجهة التحديات ويمكن التسويق لها محليا وعالميا، وإبراز دور الجامعة نحو المشاركة فى قاطرة التقدم لمصرنا الحبيبة.

وفيما يتعلق بالمشروعات المشاركة فى هذا الأولمبياد، قال الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا: أن إجمالى عدد المشروعات المشاركة تبلغ 50 مشروعا بإجمالى عدد400 طالب وطالبة يمثلون معظم الجامعات المصرية : حكومية وأهلية وخاصة، بهدف تقديم وعرض مشروعات تقدم حلولا مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى بهدف مواكبة التحديات التكنولوجية الحديثة.

ومن المقرر أن يشارك فى افتتاح الأولمبياد، والذى يعتبر مهرجانا علميا تكنولوجيا ثقافيا، كل من محافظ دمياط د. أيمن الشهابى، ومحافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق.