شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف فى جولة تفقدية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تفقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مبنى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والتقى بالعاملين بالمجلس، وتوجه قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والعاملين به بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته في الدكتور أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف، متمنين له وللحكومة الجديدة برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كل التوفيق والسداد، معاهدين الله (عز وجل) أن يكونوا أوفياء لدينهم ووطنهم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان قد استقبل الدكتور محمد عزت محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية و قيادات المجلس وعدد كبير من العاملين به الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اليوم الأحد بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

ووجه وزير الأوقاف قيادات المجلس الأعلى والعاملين به بالتفاني في خدمة دينهم ووطنهم، وفي حمل رسالة ديننا الحنيف، ونشر قيمه السمحة، والمعالجة الحكيمة لكافة أزمات العصر ومستجداته، وأن يكونوا أمناء وأوفياء لوطنهم، وأن يكونوا واجهة مشرفة تليق بأرض الكنانة مصر وشعبها العظيم، وأن يحملوا مشاعل العلم والنور إلى كافة قارات العالم والإنسانية كلها.

وزير الاوقاف يتفقد المجلس الأعلى للشئون الاسلامية

وزير الاوقاف يتفقد المجلس الأعلى للشئون الاسلامية

وزير الاوقاف يتفقد المجلس الأعلى للشئون الاسلامية

وزير الاوقاف يتفقد المجلس الأعلى للشئون الاسلامية

وزير الاوقاف يتفقد المجلس الأعلى للشئون الاسلامية

وزير الاوقاف يتفقد المجلس الأعلى للشئون الاسلامية