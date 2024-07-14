شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار أحمد عبود يستقبل رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الهادى الأحد، 14 يوليو 2024 08:12 م

استقبل المستشار أحمد عبد الحميد عبود – رئيس مجلس الدولة ، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بسوهاج وأعضاء مجلس إدارة النادي. تناول اللقاء تقديم التهنئة إلي المستشار أحمد عبد الحميد عبود ، بمناسبة رئاسة مجلس الدولة، مُتمنين لسيادته التوفيق والنجاح والسداد. وقد رحب المستشار أحمد عبد الحميد عبود –رئيس مجلس الدولة بضيوفه الكرام.

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