شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة والبرلمان فى خدمة المواطنين.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، الحكومة والبرلمان فى خدمة المواطنين.. «بناء الإنسان المصرى» أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة بـ«النواب».. وزير الصحة والسكان: تغطية 100% من المواطنين بمظلة التأمين الصحى بحلول 2030.. ونستهدف رفع صادرات الدواء والمستلزمات الطبية إلى 2 مليار دولار سنويا.

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ـ الحكومة والبرلمان فى خدمة المواطنين.. «بناء الإنسان المصرى» أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة بـ«النواب».. وزير الصحة والسكان: تغطية 100 % من المواطنين بمظلة التأمين الصحى بحلول 2030.. ونستهدف رفع صادرات الدواء والمستلزمات الطبية إلى 2 مليار دولار سنويا

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