متى تنتهي أزمة قطع الكهرباء؟.. متحدث الحكومة يوضح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

تناول المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من الوقود.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أكد الحمصاني على أهمية الإجراءات التي تمت متابعتها بعناية من قبل رئيس الوزراء لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة ودون انقطاع خاصة خلال الأشهر الحارة، حيث تزداد الأحمال على الشبكة الكهربائية.

ذكر متحدث الوزراء، أن وزارة المالية تعهدت بتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء كميات كافية من المازوت والسولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنهاء خطط تخفيف الأحمال.

ومن المتوقع، بحسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تكتمل احتياطات الوقود المطلوبة بنهاية الأسبوع المقبل.

أما بخصوص الإدارة المحلية، فقد تطرق متحدث الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع المحافظين الجدد، حيث تم وضع خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة تتضمن تمكين النواب في كل محافظة من أداء واجباتهم وتحمل المسؤوليات الموكلة إليهم.

كما نوه الحمصاني إلى التأكيدات التي أصدرها رئيس الوزراء على الحاجة إلى مواجهة التحديات المجتمعية بحزم وسرعة، وخاصة فيما يتعلق بضبط الأسعار وزيادة توفر السلع في الأسواق، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التصالح في قضايا البناء والتطوير.