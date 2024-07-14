أستاذ فلك يحسم الجدل بشأن العلاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان ووقوع الزلازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك، إنه ليست هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب واقترانها في السماء بحدوث الزلازل على الأرض، فلو كان ذلك صحيحًا لتم اكتشافه من قِبل الفلكيين منذ مئات السنين.

وأكد تادرس أنه ليست هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض، فهذا ليس من الفلك؛ بل من التنجيم.

وأضاف أستاذ الفلك أن التنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات؛ مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه؛ فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

واستطرد تادرس: مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها؛ بشرط صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار وبخار الماء.

وذكر أستاذ الفلك أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان؛ لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضرها كثيرًا.