شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لا يمكن أن نسمح بتكرار ما حدث لترامب أبدًا والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يمكن السماح بتكرار ما حدث للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أبدًا.

جاء ذلك خلال كلمته بعد محاولة اغتيال منافسه دونالد ترامب، والتى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وفجر اليوم، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.



