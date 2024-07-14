شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أجريت اتصالًا بترامب وهو يتعافى.. ولا مكان فى أمريكا للعنف والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أمريكا ليس بها مكان للعنف، مضيفًا :"اتصلت على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو يتعافى من محاولة اغتياله".

جاء ذلك خلال كلمته بعد محاولة اغتيال منافسه دونالد ترامب، والتى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

وفجر اليوم، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى إطلاق نار أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وأوقف الرئيس الأمريكي السابق كلمته فجأة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمع صوت إطلاق نار بنفس اللحظة.



