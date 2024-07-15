وزير الشؤون النيابية : أمن مصر المائي على رأس أولويات الحكومة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الشكر للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة لما دار من مناقشات وحوار ديمقراطي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة بحضور وزيرى الموارد المائية والري ،والزراعة واستصلاح الأراضي.

ووصف وزير الشئون النيابية، ملاحظات النواب بأنها كانت الطرح النافع الذي التف حوله الوزراء، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة يؤكد على أن أمن مصر المائي دائماً على رأس أولويات الحكومة وأن أمن مصر الغذائي هدفاً استراتيجية على رأس أولويات الحكومة.