برلمانية: شرم الشيخ مدينة عالمية توفر تجربة سياحية متفردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن المقصد السياحي فريد ومتنوع ومتفرد ويساعد الوكلاء بالخارج على تسويقه في بلدانهم نظرًا لمقوماته الساحرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأحد الفنادق، بمناسبة وصول أول رحلة لشركة آير كايرو إلى شرم الشيخ قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد.

وأضافت البرلمانية، أن الدولة المصرية من خلال كافة جهاتها المعنية تقدم كل الدعم اللازم لتنشيط السياحة إلى شرم الشيخ، وترحب بجميع السياحة الخارجية من جميع أنحاء العالم.

ولفتت إلى أن مصر تنعم بالأمن والأمان وأن هذه الرحلة تضع شرم الشيخ علي خريطة السياحة الإسبانية، مشيرةً إلى أن شرم الشيخ مقصدًا عالميًا يضم أنماطًا متفردة قادرة على تقديم تجربة سياحية متميزة.

واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر إلى شركة سما ترافيل على جهودها المتواصلة في وضع مصر على خريطة السياحة الأسبانية.