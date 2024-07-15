بعد تحذيرات هيئة الدواء.. كيف تكتشف عبوات الأدوية المغشوشة وغير المطابقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية، عددًا من التحذيرات خلال الأيام الماضية، بشأن عبوات "مجهولة المصدر" أو "غير مطابقة للمواصفات" لبعض الأدوية في السوق المحلي.

من بين تلك التحذيرات، المنشور الذي نشرته الهيئة لدواء "gilenya 0.5mg"، للتشغيلة رقم "SEFPS"، مرجعة ذلك إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، موضحة أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

ودواء "جيلينيا" مثبط للمناعة، يعمل عن طريق الحفاظ على الخلايا المناعية محصورة في العقد الليمفاوية الخاصة بالجسم، وعدم انتشارها حتى لا تصل إلى الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي).

كما أصدرت الهيئة تحذيرًا من التشغيلة رقم "BYL5" من دواء "Sugarlo plus" للتركيز 50/500 mg FCT، والتشغيلة رقم "CEC9" من ذات الدواء للتركيز 50/1000 mg FCT، مطالبة بسحبها ووقف تداولها في السوق المصري.

وشددت الهيئة على أن هذا التحذير يعود إلى أن المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

ويستخدم دواء "شوقيرلو"؛ للمساعدة على التحكم بمستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني.

كما سبق أن أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 33 لسنة 2024، لسحب التشغيلة رقم "2304012" من دواء "YOSERFLOXIN 100MG/ML oral solution"، وهو يستخدم كمضاد للاكتئاب، ولعلاج مجموعة واسعة من الاضطرابات النفسية.

وطالبت كذلك في منشورها رقم 34 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلة رقم 22307 من دواء "Westbreath 0.5mg FCT"؛ ويُستخدم كمضاد للالتهاب وتقليل التورم في الرئتين وتخفيف تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي.

وفي منشور رقم 37 لسنة 2024، وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "230075" لمستحضر "Betasept 7.5 % Surgical Scrub Solution"، وهو مطهر عام قاتل للجراثيم واسع النطاق.

وحذرت الهيئة في منشورها رقم 40 لسنة 2024، بوقف تداول وسحب التشغيلات رقم "231017" لمستحضر "Purified water" من إنتاج شركة "فارماباك"، والتشغيلتين رقم "3005 و3006" من المستحضر "Purified water USP 42" من إنتاج شركة الفتح؛ حيث يستخدم الماء المقطر، من خلال إضافته إلى الأدوية بغرض التخفيف أو الإذابة لتحضير محلول جاهز للحقن العضلي، أو الوريدي، أو الحقن تحت الجلد.

وشددت الهيئة على أن تلك التحذيرات تعود إلى أن المستحضرات صادر لها عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء.

وأكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات تختص بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.