شكرا لقرائتكم خبر عن قرى جزيرة ببا فى بنى سويف 5 نجوم والسبب حياة كريمة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت قرى الوحدة المحلية لجزيرة ببا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، والتى تشمل مركزى ببا وناصر، ونفذت المبادرة الرئاسية حياة كريمة العديد من المشروعات داخل قرى الوحدة المحلية لجزيرة ببا لخدمة نحو 40 ألف مواطن من قرى جزيرة ببا، كفر ناصر، الجزيرة الشرقية، غياضة الشرقية، جبل النور، بنى خليل.

وشهدت قرية جزيرة ببا تنفيذ تنفيذ المجمع الخدمى، المقام بنظام الشباك الواحد والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، كما شهدت القرية تنفيذ المجمع الزراعى الذى يضم، وحدة بيطرية وزراعية ومجمع ألبان، لخدمة مزارعى القرية.

كما شهدت القرية تنفيذ مدرسة عبد الله محمد مبروك الابتدائية بجزيرة ببا، على مساحة إجمالية 2556 مترا بتكلفة تزيد عن 5 ملايين جنيه، وتضم 16 فصلا دراسيا "4 رياض أطفال، و12 ابتدائية.

وانتهت مبادرة حياة كريمة من إنشاء الوحدة الصحية بالقرية، بنظام التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تطوير مركز شباب القرية.

من جانبه قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن الوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا شهدت تنفيذ 142 مشروعا تنمويا وخدميا، خلال العشر سنوات الماضية بتكلفة 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن قرية غياضة الشرقية التابعة لمجلس قروى جزيرة ببا، كما شهدت إنشاء أكبر محطة كهرباء.

المجمع الخدمة بجزيرة ببا



مركز شباب جزيرة ببا