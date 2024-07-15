شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: إصابة ترامب ليست خطيرة وأجريت معه اتصالا ولا نعرف دوافع المنفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن إصابة دونالد ترامب ليست خطيرة وأجريت معه اتصالا ولا نعرف حتى الآن دوافع منفذ العملية، مضيفا أنه لا يوجد في الولايات المتحدة أى نوع من العنف ضد مواطنينا وحان الوقت للتصالح.

وأكد بايدن "نؤمن بالحوار السلمى واتخاذ القرارات على أساس مبادئ دستورنا، وأن هناك من يؤجج التفرقة بين الأمريكيين ونحن قادرون على تحقيق الوحدة بيننا".