شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فتح باب التقدم بالطعون ضد المرشحين على عمادة كلية العلوم جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

حددت جامعة القاهرة يومى الاثنين والثلاثاء 15 و 6 يوليو لتلقى الطعون المقدمة ضد المرشحين على منصب عمادة كلية العلوم وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، على أن تعلن القائمة النهائية بأسماء المرشحين بعد فحص الطعون يوم الاثنين 22 يوليو الجارى.

وكانت أعلنت جامعة القاهرة عن كشف بالأسماء المبدئية للأساتذة المتقدمين للترشح لمنصب عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية، وهم الدكتورة هبة زيادة محمد زيادة والدكتور محمد عبد الرحمن حسن صبرى والدكتور عصام على أمين عبد الصمد.

كما أعلنت الجامعة قائمة بأسماء المرشحين على منصب عميد كلية العلوم وضمت القائمة 10 أسماء للمتقدمين وهم الدكتور أحمد عبده الشريف والدكتور خالد سليمان والدكتورة سهير رمضان فهمى والدكتورخالد سيد أحمد عيسى، والدكتور سامح سمير إبراهيم، والدكتورة نيفين صالح إبراهيم، والدكتور محمد حسنين جابر، والدكتور طه محمد عبد الله، والدكتورة عزة عبد الوهاب شكرى، والدكتور طارق عبد الموجود موسى.