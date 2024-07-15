شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الحكومة يحدد آليات خاصة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل والان مع تفاصيل الخبر

خصص برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة الذى يحمل شعار "معا نبنى مستقبلا مستداما"، برنامجا فرعيا لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرأة والطفل، مؤكداً خلاله مواصلة العمل على تنفيذ وتطوير وتفعيل مشروعات رعاية الصحة الإنجابية ودعم الطفولة المبكرة ووضع السياسات والخطط للنهوض بالمرأة فى مجال الصحة.

وحدد البرنامج عدد من الآليات لتفعيل هذا الهدف تتمثل في :

1- الاستمرار فى أنشطة تعزيز جهود المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة المصرية و"الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وتحسين الخصائص السكانية، مع تعزيز إنشاء مراكز دعم صحة المرأة وتقديم خدمات الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وفقا للمعايير العالمية، وكذا الانتهاء من إجراءات إنشاء أول فرع للمركز العالمى "جوستاف روسي" بمصر.

2- تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي من خلال تحسين الخصائص السكانية وتنفيذ الخطة التنفيذية 2024 - 2025 للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030.

3- الاهتمام بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال الذين يعانون من أمراض سوء التغذية وتعديلالسلوك، بما فى ذلك التشخيص المبكر والعلاج من خلال المبادرات الرئاسية.

4- تطوير عيادات رعاية الأمومة والطفولة وخدمات الرعاية الصحية المدرسية.

جدير بالذكر، أن تعزيز قطاع الصحة يأتي فى مقدمة الرؤية الشاملة التي وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصرى، لاسيما ودوره كمحور رئيس فى التنمية الشاملة، وانطلاقا من إيمانها أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان توافقا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.