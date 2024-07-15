شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات تحيا مصر بأسوان.. 14 مشروعا تنمويا بالمحافظة بتكلفة مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ينفذ صندوق تحيا مصر 14 مشروعا تنمويا كبيرا، موزعة على جميع قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان، وتم إنهاؤها بنسبة 100٪ تسهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة للمواطنين.

مشروعات في مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة تقديرية تجاوزت المليار جنيه، ويأتى على رأس هذه المشروعات، إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر للغسيل الكلوى بطاقة 41 ماكينة غسيل كلوى، ويقع بمنطقة المسلة الناقصة بمدينة أسوان، وتم فرشه وتجهيزه ودخوله الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، ومركز الغسيل الكلوى بالمسلة الناقصة، وصلت تكلفته إلى 85 مليون جنيه بدعم من صندوق تحيا مصر مقام على مساحة 1100 م2، ويتكون من 2 دور، وأيضاً غرف للمعامل والتحاليل وغيرها من الخدمات الطبية الأخرى، وتم تسليم مركز تحيا مصر للغسيل الكلوي بالمسلة الناقصة بأسوان، لهيئة الرعاية الصحية، ودخوله مرحلة التشغيل التجريبى .

وتضم مشروعات تحيا مصر بأسوان أيضا مشروع إنشاء وتجهيز وحدة إطفاء منطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وكذا مشروع تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بمىكز دراو بسعة 18 سرير لتصبح ضمن مستشفيات اليوم الواحد، كذا مشروعى توصيل المرافق العامة وتشطيب 144 وحدة سكنية بإسكان الشباب بمنطقة جبل الزلط بمركز كوم أمبو، فضلاً عن توصيل المرافق الداخلية واللاندسكيب لـ432 وحدة سكنية للإسكان الأولى بالرعاية بالطويسة بدراو.

وتتضمن مشروعات تحيا مصر، دعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية تضم 15 حضانة أطفال، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات تنموية كبرى بتكلفة إجمالية 423 مليون جنيه من إجمالى 14 مشروعا بقرى مركز ومدينة نصر النوبة.

وتضم مشروعات صندوق "تحيا مصر" بقرى نصر النوبة مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة وبطول 5 كيلو مترات داخل قرى مركز نصر النوبة ، وتطوير وإستكمال مركز شباب مدينة نصر النوبة ، وتوريد تجهيزات لـ 4 سيارات إطفاء لقرى بلانة وتوشكى وخريت ووادى النقرة بمركز نصر النوبة، واستكمال مبانى ومرافق قريتى إبريم ووادى العرب بالظهير الصحراوى بنصر النوبة، وكذا تم توصيل المرافق الخارجية للمنطقة الصناعية الحرفية الجديدة بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة، وإنشاء محطة مياه الشرب سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة لخدمة 4 قرى مجاورة، وإنشاء شبكات الانحدار وخطوط الطرد لمحطات رفع 8 قرى بمركز نصر النوبة .