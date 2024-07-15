شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء والفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء) اليوم الإثنين 15 يوليو 2024، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ ورقة ثانية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا: السبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدى الإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء.

- الأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء" ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة".

- السبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات".