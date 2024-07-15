شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء والفيزياء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود طه حسينالإثنين، 15 يوليو 2024 06:00 ص
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء) اليوم الإثنين 15 يوليو 2024، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ ورقة ثانية.
وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا: السبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدى الإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء.
- الأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء" ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة".
- السبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات".
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