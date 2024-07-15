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طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء والفيزياء

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمود طه حسين

الإثنين، 15 يوليو 2024 06:00 ص

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء) اليوم الإثنين 15 يوليو 2024، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ ورقة ثانية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا: السبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدى الإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء.

- الأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء" ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة".

- السبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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