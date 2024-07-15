9 عادات خاطئة تتسبب في انتهاء رصيد العدادات مسبق الدفع.. تعرف عليها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يتساءل عدد كبير من مشتركي شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات عن الآليات المتاحة للحفاظ على رصيد شحن العداد مسبق الدفع لأكبر وقت ممكن.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى أن هناك 9 عادات خاطئة يقوم بعملها مشتركو فروع وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات تتسبب في جعل رصيد شحن العدادات مسبقة الدفع تنفد في أسرع وقت.

ويستعرض "مصراوى" في النقاط التالية كيفية الحفاظ على رصيد شحن العداد مسبق الدفع لأكبر وقت ممكن.

1- عدم إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة.

2- عدم الاعتماد على اللمبات الليد في إضاءة المنازل.

3- عدم إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل التكييف.

4- عدم إغلاق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بـ15 دقيقة عادات تتسبب في نفاد رصيد شحن العدادات مسبقة الدفع.

5- ترك فيشة الأجهزة الكهربائية المختلفة بالكهرباء عند غلقها.

6- عدم الاهتمام بصيانة المصاعد لأنها تستهلك الكهرباء بشكل قوي.

7- استخدام المصابيح الكهربائية صباحًا بدلًا من الاعتماد على ضوء النهار.

8- عدم استخدام غسالة الأطباق بكامل حمولتها.

9- ترك باب الثلاجة مفتوحًا لفترات زمنية طويلة.