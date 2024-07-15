شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات مهمة من وزارة الزراعة لمزارعى الذرة فى شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

الذرة الرفيعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية، نظرًا لتعدد أوجه الاستفادة منها، وفوائدها الاقتصادية الإيجابية، فيما يخص مشروعات الإنتاج الحيواني والداجن، وهو ما يحتم الاهتمام بكافة التفاصيل والجوانب لنجاحها ومضاعفة إنتاجيتها.

و أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

1-يتم الاستمرار في الري مرة كل 15 يوما وحسب مناوبات الري مع مراعاة الري عند ظهور علامات العطش والتفاف الأوراق وخاصة في الأراضي الجديدة .

2- عند اكتشاف أعراض إصابات مرضية أو حشرية يتم إبلاغ مهندسو المكافحة للتوصية بالمعاملة المناسبة.

3-الامتناع عن توريق النباتات للحصول على محصول مرتفع.