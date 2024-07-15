شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: نثق فى إحداث وزير العمل نقلة بملف العمالة الغير منتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعرب رئيس النقابة العامة للمرافق، عن شكره وتقديره للافتة الإنسانية التي تعتبر الأولى من نوعها ، حيث وجه الوزير الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بصرف 200 ألف جنيه لثلاثة عمال من العمالة غير المنتظمة، لقوا حتفهم أمس، في حادث بيارة صرف صحي بمحافظة الأقصر .

وشدد “فؤاد” على ثقته فى الوزير و قيامه بإحداث نقلة نوعية وإحراز تقدم في ملف العمالة الغير منتظمة ، وأن تلك البادرة هي الأولى من نوعها لوزارة العمل و تعد مؤشر إيجابي يعكس مدى الاهتمام والحرص على رعاية العاملين وحفظ حقوقهم ، وتعطي المزيد من الثقة في أن الأيام المقبلة ستشهد تعاوناً مشتركاً من أجل تحسين المستوي المعيشي للعاملين وتلبي متطلباتهم.

وأكد “فؤاد” أن النقابة العامة تبذل قصارى جهدها لخدمة ودعم العاملين بشتى الطرق ومختلف المجالات ، لتعزيز القدرات الفنية والاجتماعية للعاملين بما يحفظ حقوقهم و يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وأكد”رئيس العامة للمرافق” أن أختيار ابن من أبناء التنظيم النقابي لوزارة العمل، يعكس مدى ثقة القيادة السياسية في التنظيمات النقابية، وقدرتها على تعزيز العلاقة بين أطراف العمل، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية بسواعد ابنائها ، وتحقيق طموحاتهم ، متمنياً له التوفيق والسداد.

ومن جانبه أكد وزير العمل، اهتمام الوزارة بملف العمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددا على ضرورة مؤازرة و مساندة أسر العاملين بما يتواكب مع الظروف الحالية، لافتاً إلى أنه وجه مدير مديرية الأقصر الدكتور هشام عبدالله، وقيادات المديرية، في موقع الحادث للمتابعة.

جاء ذلك بحضور أحمد فهمي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ومحمد حسن أمين عام النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة.