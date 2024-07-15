شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (1.5- 2)م.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانآ على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد .

ومتوقع اليوم اضطراب فى الملاحة البحرية على شواطئ محافظة مرسى مطروح وسرعة الرياح من 30: 40 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 1.5: 2 متر.