شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسلم اليوم وحدات سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" والان مع تفاصيل الخبر

يسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد منذ أيام اللمسات الأخيرة لإنهاء عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور منخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، استعداداً لتسليمها لمستحقيها.