لجنة دراسة برنامج الحكومة تختتم أعمالها اليوم بحضور 4 وزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تختتم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول للمجلس، اجتماعاتها اليوم الاثنين 15 يوليو بالاستماع إلى بيانات وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة على مدار الـ 5 أيام الماضية استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين وصولًا إلى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في القطاعات كافة.