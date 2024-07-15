هددوه بالطبنجة.. تفاصيل سرقة تاجر سيارات في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة سيارة بالإكراه من أحد الأشخاص بدمياط.

مركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط، تلقى بلاغًا من تاجر سيارات - مقيم بدائرة المركز؛ بأنه حال قيادته سيارة ملاكي وسيره بدائرة المركز استوقفه 3 أشخاص، مجهولين مستقلين سيارة ملاكي وبحوزة أحدهم (طبنجة)، وقاموا بتهديده وإنزاله من السيارة وسرقتها كرهًا عنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية"، وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم "طبنجة وعدد من الطلقات"- السيارة المستخدمة)، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.