شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن مشروعات الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

سلم، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، وشاهد فيلماً تسجيلياً عن مشروعات الإسكان التى تم تنفيذها.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الفجوة الإسكانية والزيادة السكانية تتطلب من 350 ألف إلى 400ألف وحدة سكنية وأن هناك مليون و500 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء منها منذ 2014 وحتى الان.

وتابع خلال تسليم وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، إنه مستهدف تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية الفترة المقبلة، فى ضوء خطة طموحة لسد الفجوة بيت العرض والطلب على الوحدات السكنية.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، انه تم الانتهاء من 516 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وجارى طرح 27 ألف وحدة سكنية .

وأوضحت أن المدن الجديدة ستغير جودة الحياة وتحل أزمة السكن، موضحه إنه سيتم بناء 15 ألف وحدة سكنية فى عدد من المحافظات، مشيره إلى إنه تم تنفيذ وحدات إسكان متوسط تصل لـ 23 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.