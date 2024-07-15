شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: مستهدف تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، إن الفجوة الإسكانية والزيادة السكانية تتطلب من 350 ألف إلى 400ألف وحدة سكنية، وأن هناك مليون و600 ألف مواطن تقدموا للإسكان الاجتماعى.

وتابع خلال تسليم وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، إنه مستهدف تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية الفترة المقبلة، فى ضوء خطة طموحة لسد الفجوة بيت العرض والطلب على الوحدات السكنية.

وقالت مى عبد الحميد ، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ، انه تم الانتهاء من 516 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وجارى طرح 27 ألف وحدة سكنية .

وأوضحت أن المدن الجديدة ستغير جودة الحياة وتحل أزمة السكن، موضحه إنه سيتم بناء 15 ألف وحدة سكنية فى عدد من المحافظات، مشيره إلى إنه تم تنفيذ وحدات إسكان متوسط تصل لـ 23 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.

وسلم ، منذ قليل ، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد منذ أيام اللمسات الأخيرة لإنهاء عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور منخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، استعداداً لتسليمها لمستحقيها.



