إزالات السبتية نقل الباعة الجائلين.. 10 صور ترصد تطوير منطقة رمسيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنفذ محافظة القاهرة أعمال تطوير شاملة لمنطقة رمسيس ومحيط محطة مصر، بما يشمل إزالة محلات سوق السبتية وإنشاء جراج جديد متعدد الطوابق.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا في وقت سابق باعتبار ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة به، منطقة إعادة تخطيط.

وأعقب صدور قرار رئيس الوزراء، صدور قرار محافظ القاهرة بإعلان ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون كمنطقة إعادة تخطيط.

وتبلغ مساحة منطقة ميدان رمسيس والسبتية وكوبري الليمون والمستهدف إعادة تخطيطها 14.62 فدان.

كما تشمل أعمال تطوير المنطقة أيضًا، إقامة جراج متكامل متعدد الطوابق لاستيعاب السيارات ومواقف السيرفيس، التي تتواجد بشكل عشوائي في ميدان رمسيس مما يعيق الحركة المرورية.

كما يتضمن الجراج الجديد محلات لاستيعاب الباعة الجائلين والقضاء على الزحام في رمسيس.

ويحرص اللواء، إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، على المتابعة المستمرة لأعمال الإزالات للتأكد من عدم وجود صعوبات تعترض إنجاز أعمال الإخلاء والإزالات طبقًا للجدول الزمني وتمهيدًا لبدء أعمال تطوير ميدان رمسيس والمنطقة المحيطة.