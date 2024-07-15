تحذير من هيئة الدواء: المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت هيئة الدواء المصرية، أن المضاد الحيوي لا يستخدم كخافض للحرارة، معتبرًا أن هذا الاعتقاد من أكثر صور الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية باعتبارها أدوية خافضة للحرارة.

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي، أن استخدام المضادات الحيوية بشكل خاطئ يسبب تأثيرا سلبياً على الصحة بشكل عام، ويؤدي إلى تكوّن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وحددت هيئة الدواء أشهر الاستخدامات الخاطئة للمضادات الحيوية، بما في ذلك:

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.

ونصحت الهيئة بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.