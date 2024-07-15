تحرر 1950 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 49 ألفا و395 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة من بينها 25 ألفًا و497 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و2345 مخالفة السير بدون ترخيص و10 مخالفات موقف عشوائي و1950 مخالفة للتحدث في المحمول أثناء القيادة و22 مخالفة دراجة نارية و7 مخالفات لشروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.