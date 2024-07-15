رئيس الوزراء يشهد تسليم وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - سلم، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة.



رئيس الوزراء يشهد تسليم وحدات سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، انه تم الانتهاء من 516 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وجارى طرح 27 ألف وحدة سكنية .

وأوضحت أن المدن الجديدة ستغير جودة الحياة وتحل أزمة السكن، موضحه إنه سيتم بناء 15 ألف وحدة سكنية فى عدد من المحافظات، مشيره إلى إنه تم تنفيذ وحدات إسكان متوسط تصل لـ 23 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.

وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد تفقد منذ أيام اللمسات الأخيرة لإنهاء عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" - محور منخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، استعداداً لتسليمها لمستحقيها.