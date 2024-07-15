شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 40521 طن من البضائع العامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32585 طن تشمل: 1250 طن يوريا و 3200 طن مولاس و 2650 طن كسب فول صويا و 1276 طن كلينكر و 10450 طن رمل و 1570 طن علف بنجر و 1384 طن اسمنت معبأ و 10805 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40521 طن تشمل : 2600 طن زيت و 9850 طن قمح و 1489 طن ابلاكاش و 845 طن خشب زان و 12821 حديد و 4859 طن خردة و 6880 طن سكر و 3873 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1177 طن.

بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 38 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1225 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55588 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142596 طنًا .

كما غادر عدد 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2395 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2483 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6370 حركة .

