شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 40521 طن من البضائع العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالإثنين، 15 يوليو 2024 12:23 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32585 طن تشمل: 1250 طن يوريا و 3200 طن مولاس و 2650 طن كسب فول صويا و 1276 طن كلينكر و 10450 طن رمل و 1570 طن علف بنجر و 1384 طن اسمنت معبأ و 10805 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40521 طن تشمل : 2600 طن زيت و 9850 طن قمح و 1489 طن ابلاكاش و 845 طن خشب زان و 12821 حديد و 4859 طن خردة و 6880 طن سكر و 3873 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1177 طن.
بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 38 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1225 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55588 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 142596 طنًا .
كما غادر عدد 7 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2395 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2483 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6370 حركة .
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