شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطمئن على انتظام الأطباء والتمريض بمستشفى البدرشين والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلا جولته التفقدية لمستشفى البدرشين المركزي، على الاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى.

وخلال الجولة، سأل محافظ الجيزة عدد من المرضى عن جودة الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى، قائلًا لإحداهن: "مرتاحة هنا والخدمة كويسة".

وأشادت المريضة بجودة الخدمات وكفاءة الأطقم الطبية بالمستشفى، قائلة: "رعاية تامة، ومش هنلاقي دكاترة زيهم".

وتنقل محافظ الجيزة بين أقسام المستشفى وأجرى حوارات مع الأطقم الطبية وعمال المستشفى وعدد من المواطنين، وسط ترحيب وحفاوة من الجميع لوجوده معهم واستماعه لآرائهم ومطالبهم.

وحرص المحافظ على متابعة انتظام تواجد الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات والوقوف على جودة الرعاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضي خلال الإجازات الرسمية.

واطلع محافظ الجيزة على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة الطوارئ، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية للقطاع الصحي للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.