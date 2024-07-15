شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. طب القاهرة تنظم مؤتمرا لتعزيز الرعاية الصحية واكتشاف علاجات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

تعقد كلية الطب جامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، مؤتمرها العلمي السنوى بعنوان: البحوث والرعاية الصحية والاقتصاد.. علاقات متبادلة"، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح عميد الكليةورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة ورئيس المؤتمر.

ويعد مؤتمر كلية الطب حدثا مهما يجمع خبراء من مختلف المجالات للمشاركة ببحوثهم فى تطوير علاجات جديدة وتحسين نوعية الرعاية وتسليط الضوء على المشاريع البحثية ذات الأثر الإيجابي على الصناعات الطبية الوطنية مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، حيث سيتم تخصيص جلسات علمية لعرض أحدث الأبحاث في كل التخصصات الطبية الفرعية، مع مشاركة خبراء من مختلف المؤسسات التي تربطها علاقات مع طب قصر العيني، كما يقدم خبراء بارزون من مختلف المجالات محاضرات حول مواضيع ذات صلة بالرعاية الصحية والاقتصاد.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على العلاقة المشتركة بين البحث العلمي والرعاية الصحية والاقتصاد، واستكشاف كيفية تأثيرهما على بعضهما البعض، ومناقشة التحديات والفرص التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم وتقديم توصيات لسياسات الرعاية الصحية التي تعزز الصحة والازدهار الاقتصادي، واكتشاف علاجات جديدة للأمراض.

ويشارك في المؤتمر 36 قسمًا علميًا بكلية طب قصر العيني، بالإضافة للتخصصات الفرعية في العلوم الطبية لمناقشة أحدث ما تم التوصل إليه في كافة التخصصات، كما سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية تناقش التحديات والفرص التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية والصناعات الطبية الوطنية وتقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة الرعاية وتقليل التكاليف لمواكبة آخر التطورات في مجال البحوث الطبية.