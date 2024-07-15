شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن افتتاح 11 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا الجمعة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح (11) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة 19 / 7 / 2024م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2024 م حتى تاريخه (37) مسجدًا منها (33) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و (4) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 19 / 7 / 2024م عدد ( 12118) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (800) مليون جنيه، ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق وندعو الله بالتوفيق في إكمال المسيرة، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد أبو ذر الغفاري – عزبة فضل – إبشواي

2. مسجد عمر بن الخطاب – عزبة علي عبد الكريم – قرية ترسا – سنورس

3. مسجد الهجرة – قرية الحمراية - طامية

4. مسجد عبد القوي شعيتان – عزبة عبد القوي شعيتان – سنهور البحرية - سنورس

5. مسجد طلبة حسين الشرقي – السعيدية - سنورس

مديرية أوقاف الدقهلية

6. مسجد بدر – دقادوس – ميت غمر

7. مسجد النصر – منية محلة دمنة

مديرية أوقاف سوهاج

8. مسجد آل عمر – نجع الخراط – كوم أشقاو - طما

مديرية أوقاف الغربية

9. مسجد الرحمة – عزبة أبو كريمة – كفر الزيات

مديرية أوقاف المنيا

10. مسجد الموسى – المحرص – مركز ملوي

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. مسجد الفرقان – قرية 63 الجدية - الحامول