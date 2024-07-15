شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: استكمال مبادرة 100 مليون شجرة بزراعة أحزمة خضراء حول المدن الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انه من اجل الارتقاء بمعدل التخضير وضمان الاستدامة البيئية، ضمن تنفيذ استراتيجيات التخضير الحضري بالأسطح الخضراء والجدران الخضراء والأحزمة الشجرية، سيتم استكمال مبادرة 100 مليون شجرة بزراعة الأحزمة الخضراء حول الطرق الرئيسية والمدن الصناعية والجديدة،.

وأضافت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتمزتطوير مباني مستدامة ذات أداء أفضل، فى استخدام الطاقة والمياه والموارد الأقل، وتولد تلوثاً أقل، مؤكدة على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء، إضافة الى مكافحة التلوث والتصحر بمختلف المناطق السكنية.

وقالت الدكتورة ياسمين: "إنه فى إطار المنهج المستدام للمدن الخضراء تم تنفيذ استراتيجيات رصف باردة مثل الرصيف العاكس أو الأرصفة المسامية لتقليل تأثير الجزر الحرارية، كما تم استخدام مواد البناء المستدامة للحد من التأثير البيئي لمشروعات البناء وكذلك توفير الطاقة، وخفض التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية".