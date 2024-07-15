شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوبخ العاملين بالمركز التكنولوجى بالبدرشين ويوجه بالتعاقد مع شركات صيانة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة البدرشين؛ لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وخلال الجولة، وبخ المحافظ العاملين بالمركز لتعطل جهاز استخراج التصاريح وما يسببه من زحام وعشوائية وإجراء المعاملات دون ترقيم، قائلًا لإحدى الموظفات: "انت بتقدمي خدمة محترمة في مركز محترم، بيقدم الخدمة للمواطن بشكل منظم"، موجهًا إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، بالتعاقد مع شركات صيانة لكل مركز.

جاءت زيارة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ضمن جولته الميدانية، بمركز ومدينة البدرشين؛ لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة العمل بمشروعات التنمية والتطوير بنطاق المدينة والقرى التابعة لها.

وشملت جولة المحافظ، تفقد مستشفى البدرشين المركزي؛ للوقوف على حجم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالورديات والأقسام، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للقطاع الصحى لضمان انتظام العمل بالمستشفيات، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.

واطمئن المحافظ، يرافقه إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، خلال الجولة على جودة الخدمات الصحية على أرض الواقع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المستشفى ومدى توافر الأدوية والأطقم الطبية على مدار اليوم.