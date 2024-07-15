شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف جنيه للطب و75 ألفا لعلوم الحاسب.. قائمة مصروفات جامعة حلوان الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان الأهلية قائمة الكليات والبرامج الدراسية المتاحة خلال العام الجامعى 2024 /2025 والمصروفات الدراسية كلياتها للعام الجامعى الجديد والتى يتم سدادها بالجنية المصرى.

1- كلية طب الأسنـان 120000 (مائة وعشرون ألف جنيه).

2- كلية العلاج الطبيعي 100000 (مائة ألف جنيه).

3- كلية الهندسة 70000 (سبعون ألف جنيه).

4- كلية العلوم 50000 (خمسون ألف جنيه).

5- كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60000 (ستون ألف جنيه).

6- كلية الفنون والفنون التطبيقية 60000 (ستون ألف جنيه).

7- كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 75000 (خمسة وسبعون ألف جنيه).

8- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 45000 (خمسة وأربعون ألف جنيه).