شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة مدرسة تؤوي النازحين إلى 22 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 22 شهيدا و102 جريح، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، أن 3 شهداء ارتقوا بينهم طفلا وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال استهدف منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.