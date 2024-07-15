شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. الاستعدادات النهائية لانطلاق اختبارات القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت اللجنة العليا لاختبارات القدرات لوضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق الرسمي لاختبارات القدرات أمام طلاب الصف الثالث الثانوي، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس اللجنة، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من أعضاء اللجنة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات، والخبراء من الجامعات المصرية.

وأكدت اللجنة أن الكليات التي لابد وأن يُجري الطلاب اختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها، هي: "كلية الفنون التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الموسيقية، وكلية التربية الفنية، وكلية التربية الرياضية".



وأشارت اللجنة إلى أن اختبارات القدرات تُعد من الآليات الأساسية التي تستخدم في اكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، حيث تستهدف هذه الاختبارات قياس مدى استعداد الطلاب للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراتهم واستعداداتهم، كما أنها تساعد على اكتشاف قدرات الطلاب العلمية، والعملية، والرياضية، والقدرات الإبداعية بصفة عامة؛ مما يساعد على توجيههم نحو الاختصاصات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب وطبيعة مواهبهم وقدراتهم.



وأكدت اللجنة أن المجلس الأعلى للجامعات يحرص على تحقيق الأهداف المرجوة من اختبارات القدرات، والحرص كذلك على جعل هذه الاختبارات عادلة وموضوعية، وتعتمد على أسس علمية، بحيث يتم تقييم قدرات الطلاب ومواهبهم وملكاتهم الإبداعية بشكل مستمر وفعال؛ من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن المصري.