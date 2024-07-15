شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"تاليس" الفرنسية بمصر: فخورون بالعمل مع الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن شريف بركات الرئيس التنفيذي لشركة تاليس الفرنسية بمصر، بأن الشركة فخورة بالغاية من خلال العمل مع شركات الإنتاج الحربى، مؤكدا أنه حلم كبير كانت الشركة تعمل عليه، فيما أعرب كريستوف سالمون نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات الآمنة وأنظمة المعلومات بشركة "تاليس" الفرنسية عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي ممثلة في شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، كما أعرب عن تمنياته بتحقيق شراكة إستراتيجية من خلال هذا التعاون المشترك تعود بالنفع على الجانبين، موضحاً أن تاليس الفرنسية هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة المتخصصة في ثلاثة مجالات أعمال: (الدفاع والأمن، الملاحة الجوية والفضاء، الأمن السيبراني والهوية الرقمية) وتهتم الشركة بالبحث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الكمومية والسحابية والجيل السادس.

وأضاف أن "تاليس" تتواجد وتعمل بمصر منذ عام 1973 وخلال هذه الفترة ساهمت في العديد من المشروعات الهامة بالدولة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، لافتاً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة (مصنع 144 الحربي) خلال فاعليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" الذي عُقد بمصر في شهر ديسمبر الماضي، وتلى هذا التوقيع عقد العديد من اللقاءات التي جمعت بين ممثلي شركة تاليس والإنتاج الحربي لبحث سبل التعاون المشترك لتوطين تكنولوجيات التصنيع في المجالات العسكرية والمدنية المختلفة خاصةً في ضوء ما تمتلكه شركة بنها للصناعات الإلكترونية من إمكانيات فنية وتكنولوجية متميزة.