شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تدريجى بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وحتى بدايات الأسبوع المقبل وسط توقعات بارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة .

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يستمر اليوم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة لتكون حول 35 درجة بالنسبة للقاهرة ونصل المحسوسة 37 نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة مع نشاط رياح على مسطح البحر المتوسط يؤدى اليوم إلى ارتفاع الأمواج ل 2.5 متر.



وأشار إلى أنه من المتوقع بداية من الأربعاء عودة مرة أخرى الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة لتصل ما بين 38 و 39 درجة على القاهرة ، ويستمر هذا الارتفاع حتى بداية الأسبوع المقبل على الأقل .



وناشد القياتى المواطنين ضرورة التواجد فى أماكن جيدة التهوية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس ، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل .



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الثلاثاء، استمرار الانخفاض الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحرى ومحافظة الوادى الجديد .

ومتوقع غدا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء : القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 30.