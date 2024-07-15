لمنع مأساة أكبر.. "عربية النواب" تطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمعَ الدوليَّ بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية؛ بممارسة جميع أنواع الضغط على إسرائيل، من أجل أن تقبل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أباظة، في بيان له اليوم الإثنين، أن حل الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي تتمثل في ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية؛ وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية، وقبول حل الدولتَين، مشيراً إلى ضرورة إجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد النائب ضرورة أن يعي ويدرك المجتمع الدولي أن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي واستمرارها في حربها البشعة في قطاع غزة سوف يتسبب في إراقة المزيد من الدماء والدموع وحدوث مأساة أكبر وسيدفع المنطقة بأكملها في نار أكبر، مشيراً إلى أهمية وقف المأساة الإنسانية في القطاع في أسرع وقت ممكن، وهذا يتطلب قبول إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن ووقف إراقة الدماء.