خلوا البيت سعيد.. نصيحة مهمة من وزير الأوقاف بِشأن يوم عاشوراء - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجه الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نصيحة بشأن فضل يوم عاشوراء وأفضل الأعمال المستحبة فيه، والذي يوافق العاشر من شهر محرم كل عام هجري.

وقال الأزهري في حوار سابق له عبر قناة dmc مع الإعلامي رامي رضوان، إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وسع على أهله يوم عاشوراء، وسع الله تعالى عليه سائر سنته، مشيرا إلى أن عبدالله بن المبارك أحد رواة الحديث قال جربناه 60 سنة فوجدناه حقا.

وتابع وزير الأوقاف:"الواحد ييجي يوم عاشوراء ويملى البيت خير، ويدخل السرور على أولاده، ويجيب أكل كويس، يدي الأولاد مصروف، يجيب ليهم فاكهة وحلويات، ويخلي البيت في اليوم ده سعيد، ويجيب هدوم جديدة للزوجة، وإدخال السرور على أسرته قدر المستطاع".

وأضاف:"أما يعمل الإنسان هذا الأدب النبوي في يوم عاشوراء، من الموعود الإلهي الكريم لرب العالمين سبحانه وتعالى أن يوسع الله عليه في السنة اللي بعدها بالكامل، وسيدنا عبدالله بن المبارك قال:"عملنا بهذا الحديث وجربنا التوسعة دي يوم عاشوراء، لاحظنا طوال 12 سنة التالية انه ما تعديش علينا شدة، والأمور بيقى فيها رخاء ويسر، وكذلك السنة التي بعدها والتي بعدها، إلى أن تتم له حوالي 60 سنة".

وقال وزير الأوقاف:"من لطف أهل مصر ومن النكهة الخاصة بالمصريين في معايشة الشريعة ان احنا بدأنا كوعي جمعي للمصريين نحب يوم عاشوراء، ويعملوا نوع خاص من الحلوى اسمه "عاشوراء"، وهذه الفكرة مستوحاة من التوسعة، وهذا يدل على طرافة وذوق المصريين الرفيع، وعلامة على اهتماهم بالسنة النبوية المشرفة ومراعاة الحديث وقصد التوسعة في يوم عاشوراء".

وتابع:"احنا كمصريين طبعنا حلو ومليان ذوق رفيع ونحب البهجة والفرح والسرور وكل لمحة بهجة في الهدي النبوي المليء بالرحمة والبهجة".

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