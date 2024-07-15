الوعي الوطني والخطاب الديني.. توجيهات عاجلة من "الأزهري" للعاملين بالأوقاف - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، الاثنين، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، بمشاركة اللواء عمرو فاروق شكري الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير لشئون المتابعة.

وتعد هذه الجولة هي الأولى لوزير الأوقاف بالديوان العام منذ توليه مهام منصبه، وأدءا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، الأربعاء قبل الماضي.

ووجه وزير الأوقاف خلال جولته التفقدية التحية لكافة العاملين بالوزارة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وأكد وزير الأوقاف أهمية تعزيز كفاءة العمل والسعي المتواصل لنشر ثقافة التميز الإداري ؛ لتحقيق الأهداف التي نص عليها برنامج الحكومة الجديدة وعلى رأسها بناء الإنسان المصري، فضلًا عن استغلال الأدوات والآليات المختلفة لإعادة بناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني.

واستمع الدكتور أسامة السيد الأزهري، إلى كافة طلبات الموظفين العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف وكلف بسرعة دراستها وعمل اللازم نحو سرعة الاستجابة -بكل ما هو متاح- لهذه الطلبات في أسرع وقت.

من جانبهم وجه موظفو الوزارة التهنئة للدكتور أسامة السيد الأزهري على تولي حقيبة وزارة الأوقاف، متعهدين بمواصلة سير العمل من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.