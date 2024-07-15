الشيف بوراك يزور مسجد محمد علي بالقلعة -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

زار الشيف التركي بوراك، مسجد محمد علي، بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

واستمع الشيف بورك لشرح مسجد محمد علي بالقلعة، من إحدى المرشدات السياحيات، وبعدها التقط صورًا مع محبيه.

وسبق أن زار الشيف بوراك التركي مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، وبالتحديد في أكتوبر 2023، حيث نشر صورًا تذكارية له من زيارته لأهرامات الجيزة أيضًا وعلق عليها أنا أحب مصر، والتي تفاعل معها المتابعون بشكل واسع.

وكانت الأشهر القليلة الماضية، قد شهدت خلافاً بين الشيف بوراك ووالده، بسبب استغلال الأخير اسمه التجاري، حتى وصل الأمر إلى منصات القضاء، لكن سرعان ما تصالحا الاثنين في نهاية المطاف.