بعد قليل.. إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان مسابقة وظائف باحث بيئي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بعد قليل بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني، للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، والذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يوم ٢ يوليو ٢٠٢٤.

ويتيح الجهاز النتيجة على موقع بوابة الوظائف الحكومية اضغط هنا.

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من اعتماد وتجديد اعتماد 6 مراكز تدريبية خلال شهر يونيو الماضي.

وتضم قائمة المراكز المعتمدة أو التي تم تجديد اعتمادها، مركز التدريب بمعهد بحوث البترول المصري، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالسويس، مركز تدريب مستشفى الهلال الأحمر، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بكفر الشيخ، مركز التدريب بمركز أورام طنطا، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة.