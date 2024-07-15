في أول لقاء بضباط الجيش.. وزير الدفاع يوجه الشكر للقيادة السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أح عبدالمعطي عبدالعزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها أن رجال المنطقة المركزية العسكرية بكافة أسلحتها وتخصصاتها يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس وفق عقيدة إيمانية راسخة تُعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.

وألقى الفريق أول عبدالمجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما وجه التحية والتقدير للفريق أول محمد زكي مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية على ما قدماه من جهود مخلصة خلال فترة قيادتهم للقوات المسلحة، مؤكدًا أن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية بكل غالي ونفيس من أجل الدفاع عن أمن مصر وإستقرارها، وأن القوات المسلحة هي المدرسة العليا للوطنية وهي الحامى لعرين هذه الأمة ورجالها هم خيرة شباب مصر.

وأضاف، أن القوات المسلحة ماضيةً بكل عزم وإصرار في بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات لإمتلاك قوة رادعة لحماية السلام في ظل ما تموج به المنطقة من صراعات وتحديات.

وأشار إلى مساهمة القوات المسلحة في التنمية الشاملة للدولة وبناء مقومات الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الشعب المصري العظيم، والتعاون مع كافة أجهزة الدولة في استمرار تقديم الدعم الكامل والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الأزمة الحالية.

وفي نهاية اللقاء أكد الفريق أول عبدالمجيد صقر، على الاهتمام بالتدريب الجيد والواقعي للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها، والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني للفرد المقاتل والروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تُسند إليها تحت مختلف الظروف.