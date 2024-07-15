وزير الدفاع يوجه 7 رسائل مهمة خلال أول لقاء بضباط الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وجه الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من الرسائل خلال لقائه اليوم الإثنين، بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية.

ويرصد الخليج 365 أبرز الرسائل التي وجهها وزير الدفاع والتي جاءت كالتالي:-

- وجه التحية والتقدير للفريق أول محمد زكي مساعد رئيس الجمهورية لشئون الدفاع والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية على ما قدماه من جهود مخلصة خلال فترة قيادتهم للقوات المسلحة.

- أكد أن رجال القوات المسلحة سيواصلون التضحية بكل غالي ونفيس من أجل الدفاع عن أمن مصر واستقرارها.

- القوات المسلحة هي المدرسة العليا للوطنية وهي الحامى لعرين هذه الأمة ورجالها هم خيرة شباب مصر.

- القوات المسلحة ماضيةً بكل عزم وإصرار في بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات لإمتلاك قوة رادعة لحماية السلام.

- أشار إلى مساهمة القوات المسلحة في التنمية الشاملة للدولة وبناء مقومات الجمهورية الجديدة التي يتطلع إليها الشعب المصري العظيم، والتعاون مع كافة أجهزة الدولة.

- استمرار تقديم الدعم الكامل والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الأزمة الحالية.

- أكد على الاهتمام بالتدريب الجيد والواقعي للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي والصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات وتعظيم الاستفادة منها.