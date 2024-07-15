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مصرع عُنصر إجرامي وضبط آخرين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي عُنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه في تبادل إطلاق أعيرة نارية مع الشرطة التي تمكنت من ضبط عُنصرين آخرين، بحوزتهما 30 سلاح ناري.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية أفادت قيام (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة سبق اتهامهم في قضايا ما بين "سلاح، ضرب، إطلاق أعيرة نارية، مخدرات") بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط.

باستهداف المتهمين ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرع أحدهم وضبط العنصرين الآخرين.

عُثر بحوزتهما على (15 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 7 فرد محلي - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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