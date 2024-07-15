شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع لنيويورك تايمز: بايدن يتقدم على ترامب بنسبة 46% بفيرجينيا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بان هناك استطلاع لنيويورك تايمز قال إن الرئيس الامريكي جو بايدن يتقدم على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنسبة 46% بفيرجينيا.

ناشد الرئيس الأمريكى جو بايدن، شعبه بتهدئة الخطاب السياسى، وذلك فى أول خطاب للأمة بعد محاولة اغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهورى للانتخابات الأمريكية الرئاسية القادمة دونالد ترامب.

وشدد بايدن فى خطاب - نشره البيت الأبيض، على أنه لا يوجد مكان فى أمريكا لهذا النوع من العنف أو لأى عنف على الإطلاق، ولا يمكن السماح بتطبيق هذا العنف.